Roccamandolfi | tre giorni di devozione per San Liberato dal 5 al 7 giugno
Dal 5 al 7 giugno si svolgono tre giorni di devozione dedicati a San Liberato a Roccamandolfi. Nei registri parrocchiali sono conservati documenti che attestano miracoli attribuiti al santo, mentre nel 1933 sono stati segnalati fenomeni insoliti che hanno attirato l’attenzione della cronaca nazionale. La celebrazione prevede processioni e funzioni religiose, con partecipazione di fedeli e devoti.
Come sono avvenuti i miracoli documentati nei registri parrocchiali?. Quali fenomeni insoliti hanno attirato la cronaca nazionale nel 1933?. Chi percorrerà i sentieri del Matese sotto la luce delle torce?. Cosa accade durante il pellegrinaggio notturno tra le montagne?.? In Breve Reliquie trasferite nel 1700 dalla Contessa Anna Pignatelli Pignatelli su ordine di Pio VI. Oltre cento casi di epilessia risolti documentati nei registri paroli della parrocchia. Pellegrinaggio notturno di Prata Sannita, Pietravairano e Capriati a Volturno verso Tre Croci. Spettacolo pirotecnico finale e musica della banda di Roccamandolfi-Sant’ Agapito durante i festeggiamenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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