Roccamandolfi | tre giorni di devozione per San Liberato dal 5 al 7 giugno

Notizia in breve

Dal 5 al 7 giugno si svolgono tre giorni di devozione dedicati a San Liberato a Roccamandolfi. Nei registri parrocchiali sono conservati documenti che attestano miracoli attribuiti al santo, mentre nel 1933 sono stati segnalati fenomeni insoliti che hanno attirato l’attenzione della cronaca nazionale. La celebrazione prevede processioni e funzioni religiose, con partecipazione di fedeli e devoti.