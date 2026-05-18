Il Festival della Serie A torna a Parma | tre giorni di eventi e ospiti dal 5 al 7 giugno

Dal 5 al 7 giugno si svolgerà a Parma la terza edizione del Festival della Serie A, organizzato dalla Lega Serie A. La manifestazione prevede una serie di eventi, tra cui incontri e talk con vari ospiti, una mostra fotografica e la presentazione del calendario per la stagione 20262027. La manifestazione si tiene in città e coinvolge diverse location per le attività previste nel programma. La presentazione ufficiale è stata annunciata dalla Lega in una conferenza stampa.

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