Il Festival della Serie A torna a Parma | tre giorni di eventi e ospiti dal 5 al 7 giugno
Dal 5 al 7 giugno si svolgerà a Parma la terza edizione del Festival della Serie A, organizzato dalla Lega Serie A. La manifestazione prevede una serie di eventi, tra cui incontri e talk con vari ospiti, una mostra fotografica e la presentazione del calendario per la stagione 20262027. La manifestazione si tiene in città e coinvolge diverse location per le attività previste nel programma. La presentazione ufficiale è stata annunciata dalla Lega in una conferenza stampa.
Parma ospiterà dal 5 al 7 giugno la terza edizione del Festival della Serie A, l’evento organizzato dalla Lega Serie A insieme a Regione Emilia-Romagna, Comune di Parma e Banca Ifis. La manifestazione è stata presentata oggi nella Sala del Consiglio comunale della città emiliana. Per tre giorni il centro storico diventerà il punto di incontro del mondo del calcio italiano, tra dibattiti, incontri pubblici e appuntamenti dedicati ai temi sportivi, mediatici e sociali legati alla Serie A. Gli eventi saranno distribuiti in diverse sedi della città, tra cui il Teatro Regio di Parma, i Portici del Grano, il Parco Ducale e la Biblioteca San Giovanni. 🔗 Leggi su Laverita.info
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