Da 7 al 9 giugno all’Allianz MiCo North Wing si svolge la ventunesima edizione di Identità Milano, un congresso internazionale dedicato all’alta cucina e a temi correlati. L’evento, intitolato “Identità future: la libertà di pensare”, è stato ideato da Paolo Marchi e Claudio Ceroni e porta in scena tre giorni di incontri e presentazioni.

"Identità future: la libertà di pensare", è questo il tema della la ventunesima edizione di Identità Milano, il Congresso internazionale ideato da Paolo Marchi e Claudio Ceroni, in programma dal 7 al 9 giugno all’Allianz MiCo North Wing. Tre giorni dedicati all'alta cucina, pasticceria, mixology, servizio di sala e hôtellerie. Sul sito di Identità Golose sono già aperte le iscrizioni. Dopo il traguardo dei vent’anni celebrato nel 2025, il Congresso inaugura un nuovo capitolo del proprio percorso, continuando a interrogarsi sulle trasformazioni che stanno attraversando il mondo della gastronomia e dell’ospitalità. Tre giornate di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Identità Milano, dal 7 al 9 giugno all’Allianz MiCo North Wing tre giorni dedicati all’alta cucina e non solo

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