Rocca Mare l' estate è in piazza | al via gli eventi tra spettacoli e tradizioni marinare

FALCONARA- A Rocca Mare torna "Estate in piazza 2026", il programma estivo organizzato dall'associazione Pionieri Rocca Mare in collaborazione con il Comune di Falconara Marittima, che da giugno ad agosto animerà il quartiere con un calendario ricco di eventi e occasioni di incontro. Il cuore. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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