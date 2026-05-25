La Rocca di Riolo accende l’estate con eventi tra storia mistero e fantasia

La Rocca di Riolo ospita nel mese di giugno una serie di eventi che uniscono storia, mistero e fantasia. Durante il periodo, il castello si trasforma in un palcoscenico vivace, con attività pensate per tutte le età. Le iniziative coinvolgono visite guidate, spettacoli e laboratori, creando un programma ricco di appuntamenti. La location si accende di luci e atmosfere suggestive, offrendo un’esperienza immersiva nel passato e nell’immaginazione.

Nel mese di giugno, la Rocca di Riolo si anima di atmosfere suggestive e senza tempo, diventando il palcoscenico di esperienze in cui storia, mistero e immaginazione si fondono in un ricco calendario di eventi dedicati a grandi e piccoli, capaci di trasformare ogni visita in un’emozione da. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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