Santarcangelo accende l’estate | oltre cento eventi tra cultura cinema e tradizioni

Da riminitoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Santarcangelo sono previsti oltre cento eventi distribuiti su 83 giorni, tra cui 27 rassegne e cicli di appuntamenti. La programmazione comprende musica, teatro, cinema, letteratura, enogastronomia, storia e tradizioni, offrendo un calendario vario e articolato.

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Con oltre cento eventi distribuiti su 83 giornate, 27 rassegne e cicli di eventi quella in arrivo a Santarcangelo si preannuncia un’estate ricca di appuntamenti tra musica, teatro, cinema, letteratura, enogastronomia, storia, tradizioni, convivialità. Al centro della rassegna ci sarà la cultura. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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