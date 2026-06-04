Nel fine settimana, la Rocca Brancaleone ospiterà un concerto con Muti e Bollani, entrambi sul palco. L’arena, recentemente ripristinata, sarà aperta al pubblico per l’evento musicale. La struttura, situata nel centro storico, è pronta ad accogliere gli spettatori, con posti a sedere allestiti all’interno del cortile. L’ingresso è aperto, e l’area sarà sorvegliata da personale di sicurezza.

Ravenna, 4 giugno 2026 – Nel fine settimana la Rocca Brancaleone ospiterà regolarmente gli spettacoli in cartellone. A seguito delle verifiche effettuate su tutte le sedie della tribuna, e di alcuni interventi che si sono resi necessari da parte della ditta che aveva provveduto all'installazione, l'Amministrazione comunica il ripristino di tutta la capienza dell’arena, consentendo regolarmente l'utilizzo della struttura. https:www.ilrestodelcarlino.itravennacronacarocca-brancaleone-pericolanti-40-84b1d61b Ieri il sopralluogo dei tecnici dopo il cedimento delle sedute; se l’arena non sarà disponibile gli eventi di Bollani e Muti di sabato e domenica saranno spostati al Pala de André. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Muti e Bollani si esibiranno nel weekend alla Rocca Brancaleone: arena ripristinata

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