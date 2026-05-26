Pronta a riaprire l' arena della Rocca Brancaleone | una mostra fotografica per celebrare il ritorno degli spettacoli
Una mostra fotografica con 37 immagini provenienti da archivi locali sarà allestita nella Rocca Brancaleone, in vista della riapertura dell’arena. Le foto ripercorrono la storia degli spettacoli dal vivo svolti nel sito. L’esposizione anticipa il ritorno degli eventi all’aperto, con immagini che documentano momenti passati e rappresentazioni storiche. La mostra sarà aperta al pubblico prima della riapertura ufficiale dell’arena.
In attesa della grande riapertura arriva una mostra fotografica che, attraverso trentasette scatti provenienti da archivi di fotografi del territorio, racconta la storia dello spettacolo dal vivo alla Rocca Brancaleone. Quest’anno infatti la Rocca torna pienamente fruibile dopo un importante. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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