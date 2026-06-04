Il leader di un movimento politico ha confermato la posizione di un suo collaboratore coinvolto in un incidente stradale, affermando che pagherà le conseguenze. Ha inoltre definito l’esito positivo all’alcoltest come un fatto privato, senza ulteriori commenti pubblici.

Dopo l’incidente in auto di Emanuele Pozzolo, Roberto Vannacci ha confermato la sua presenza in Futuro Nazionale. Per il fondatore del nuovo partito politico non si abbandona nessuno, soprattutto per quello che dichiara essere un “puro fatto privato”. Se dovrà pagare delle conseguenze, prosegue Vannacci, saranno quelle delle sanzioni del codice della strada, ma sottolinea come superare dello 0,5 il limite alcolico non faccia di una persona un ubriaco. La conferma di Pozzolo in Futuro Nazionale A margine della kermesse “La mia patria è un’idea”, organizzata da Futuro Nazionale, Roberto Vannacci ha risposto alle domande dei giornalisti in merito all’episodio accaduto a Emanuele Pozzolo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Roberto Vannacci conferma Emanuele Pozzolo e lo difende dopo l'incidente in auto: "Pagherà le conseguenze"

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