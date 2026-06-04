Emanuele Pozzolo dopo l' incidente col suv | Essere positivi all' alcoltest non significa essere ubriachi Querelo

Da today.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo l'incidente con un SUV, un uomo ha dichiarato di essere risultato positivo all'alcoltest, precisando che ciò non indica ubriachezza. Ha annunciato intenti di querela, contestando le accuse e l'attenzione mediatica che si è scatenata. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di martedì 2 giugno. L'uomo ha commentato che si tratta di uno “sciacallaggio mediatico”, e ha espresso il suo disappunto per la diffusione delle notizie.

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Emanuele Pozzolo non ci sta. E dice che contro di lui "si è scatenato l'ennesimo sciacallaggio mediatico", dopo l'incidente stradale che lo ha coinvolto nel pomeriggio di martedì 2 giugno. Il suo suv Mercedes è finito fuori strada sulla superstrada per Cossato, nei pressi di Vigliano Biellese, in. 🔗 Leggi su Today.it

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Il deputato di Futuro nazionale Emanuele Pozzolo fuori strada con il suv

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