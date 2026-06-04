Emanuele Pozzolo dopo l' incidente col suv | Essere positivi all' alcoltest non significa essere ubriachi Querelo

Dopo l'incidente con un SUV, un uomo ha dichiarato di essere risultato positivo all'alcoltest, precisando che ciò non indica ubriachezza. Ha annunciato intenti di querela, contestando le accuse e l'attenzione mediatica che si è scatenata. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di martedì 2 giugno. L'uomo ha commentato che si tratta di uno “sciacallaggio mediatico”, e ha espresso il suo disappunto per la diffusione delle notizie.

Emanuele Pozzolo non ci sta. E dice che contro di lui "si è scatenato l'ennesimo sciacallaggio mediatico", dopo l'incidente stradale che lo ha coinvolto nel pomeriggio di martedì 2 giugno. Il suo suv Mercedes è finito fuori strada sulla superstrada per Cossato, nei pressi di Vigliano Biellese, in. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il deputato di Futuro nazionale Emanuele Pozzolo fuori strada con il suv

Notizie e thread social correlati

Emanuele Pozzolo finisce fuori strada col Suv nel Biellese: positivo all'alcoltestNel pomeriggio del 2 giugno, un uomo alla guida di un Suv ha perso il controllo del veicolo e finito fuori strada in una zona tra Vigliano Biellese e...

Pozzolo fuori strada col Suv nel Biellese: il deputato di Futuro Nazionale positivo all’alcoltestUn ex deputato di Fratelli d’Italia, ora membro di Futuro Nazionale, è stato coinvolto in un incidente nel Biellese mentre guidava un SUV.

Temi più discussi: Emanuele Pozzolo, il combinaguai della destra: dalle beghe di gioventù allo sparo di Capodanno; Pozzolo (Futuro Nazionale) fuori strada con il suv: contestata la guida in stato di ebbrezza; Chi è Emanuele Pozzolo: dallo sparo di Capodanno all'incidente con il Suv. Un deputato sotto i riflettori (ma non per la politica) folgorato da Vannacci: Come de Gaulle; Il deputato Emanuele Pozzolo ha avuto un incidente in auto: aveva un tasso alcolemico superiore al limite.

Emanuele #Pozzolo all’AGI: C’ra un fortissimo temporale, l’auto che guidavo ha fatto aquaplaning ed è finita fuori corsia, in un tratto dove purtroppo anche ieri sono avvenuti altri incidenti. Non avrei dovuto guidare con quelle condizioni meteo dopo pranzo. x.com

Pozzolo fuori strada con il suv a Biella: tasso alcolemico oltre i limiti. Positivo all’alcoltest. Lui: Non avrei dovuto guidare con quel meteo. Tasso alcolemico al doppio del limite. Ma se la prende col temporale: Ho fatto acquaplanning, lì altri incidenti : r/ItalyMot reddit

Pozzolo alla TGR: Non mi sono messo alla guida alterato. Atti della stradale in procura a BiellaIl deputato di Futuro Nazionale dopo l'incidente di ieri segnalato per l'ipotesi di guida in stato di ebrezza. Poteva capitare a chiunque, ho sbagliato a mettermi in auto con quel nubifragio. FN sme ... rainews.it

Il deputato Emanuele Pozzolo ha avuto un incidente in auto: aveva un tasso alcolemico superiore al limiteMartedì pomeriggio il deputato di Futuro Nazionale Emanuele Pozzolo è finito fuori strada mentre era alla guida di un suv all’altezza di Vigliano Biellese, in Piemonte. Pozzolo non è stato ferito e l’ ... ilpost.it