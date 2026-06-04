Roberto Rusconi racconta Francesco d’Assisi Una vita
È stato pubblicato “Francesco d’Assisi. Una vita” di Roberto Rusconi, una biografia che analizza la figura storica del santo a otto secoli dalla sua morte. Il libro si propone come uno studio accessibile e scientifico, offrendo una ricostruzione dettagliata della vita e delle attività del Poverello. La pubblicazione si inserisce nel quadro delle opere che approfondiscono la storia e il lascito del santo, con un’attenzione particolare alla sua figura e alle sue azioni.
Esce “Francesco d’Assisi. Una vita” di Roberto Rusconi: una biografia scientifica e accessibile che ricostruisce la figura storica del Poverello a 800 anni dalla sua scomparsa. A ottocento anni dalla morte di Francesco d’Assisi, la necessità di restituire al Poverello il suo volto storico torna centrale nel dibattito culturale e religioso. A rispondere a questa esigenza è il nuovo volume di Roberto Rusconi, Francesco d’Assisi. Una vita (pp. 128, € 13), pubblicato da Morcelliana nella collana Pellicano Rosso. Un testo agile, rigoroso e pensato per un pubblico ampio, firmato da uno dei massimi studiosi del francescanesimo e della storia della Chiesa. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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