Roberto Rusconi racconta Francesco d’Assisi Una vita

Notizia in breve

È stato pubblicato “Francesco d’Assisi. Una vita” di Roberto Rusconi, una biografia che analizza la figura storica del santo a otto secoli dalla sua morte. Il libro si propone come uno studio accessibile e scientifico, offrendo una ricostruzione dettagliata della vita e delle attività del Poverello. La pubblicazione si inserisce nel quadro delle opere che approfondiscono la storia e il lascito del santo, con un’attenzione particolare alla sua figura e alle sue azioni.