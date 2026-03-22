Domenica mattina il cantante Lorenzo Jovanotti Cherubini ha visitato la Basilica di Assisi per contemplare i resti mortali di San Francesco d’Assisi, esposti in occasione dell’800° anniversario della sua morte. “È stata una bella esperienza, una bella mattina”, ha raccontato Jovanotti, aggiungendo: “Speriamo che il Santo ci protegga e porti un po’ di pace in questo mondo pazzo”. L’evento ha richiamato visitatori da tutta Italia, offrendo un momento di riflessione e spiritualità in un periodo segnato da incertezze e conflitti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Jovanotti ad Assisi per l’800° anniversario di San Francesco: “Una bella esperienza, speriamo porti pace”

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