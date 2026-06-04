Roberto Gagnor è stato licenziato dopo aver pubblicato un commento ironico su Paperinik sui social. La decisione è stata comunicata dall’azienda, che ha precisato come il comportamento dell’autore abbia violato le politiche interne. Gagnor, noto per il suo lavoro su Topolino, ha ricevuto numerose reazioni sui social, con molti utenti che hanno criticato la sua scelta di commentare in modo ironico. La società ha confermato di aver preso provvedimenti disciplinari nei suoi confronti.

Roma, 4 giugno 2026 – Chi immagina Paperopoli come un posto ancora lontano dalle polemiche sul web si illude: anche nel mondo dei paperi Disney, tra una passeggiata a Capo Quack e una salita sulla collina ‘ammazzamotori’ (in cima alla quale c’è il deposito di Paperon de’ Paperoni) è arrivata una diatriba che ha portato, addirittura, al licenziamento di uno degli sceneggiatori di Topolino. La vicenda riguarda Roberto Gagnor (da 23 anni autore di oltre 300 storie pubblicate dal popolare settimanale Disney, edito da Panini Comics) e il direttore della testata, Alex Bertani. Alla base di tutto c’è un post ironico di Gagnor verso quei lettori di Pk (versione moderna di Paperinik) più ‘conservatori’ nelle aspettative. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Perché Roberto Gagnor è stato licenziato: così i social silurano lo storico autore di Topolino che ha ‘osato’ ironizzare su Paperinik

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Perché Roberto Gagnor è stato licenziato, così i social silurano lo storico autore di TopolinoUn autore di Topolino è stato licenziato dopo che sui social si sono diffuse accuse di comportamenti inappropriati.

Chi è Roberto Gagnor, sceneggiatore allontanato dal settimanale TopolinoRoberto Gagnor, sceneggiatore noto per il suo lavoro su Topolino per oltre vent’anni, è stato recentemente allontanato dal settimanale.

Temi più discussi: Il direttore di Topolino replica all’autore allontanato per le critiche ai fan: I lettori vanno rispettati; Allontanato per una battuta su Paperinik. Il caso Gagnor scuote il mondo dei fumetti; Un autore di Topolino dice di aver perso il lavoro per una polemica con i fan; Max Pezzali firma Topolino: nostalgia pop e fumetto si incontrano.

Si chiude dopo oltre vent’anni la collaborazione tra lo sceneggiatore Roberto Gagnor e Topolino. Ad annunciarlo è stato lo stesso autore attraverso i propri canali social, dove ha spiegato che la decisione sarebbe stata presa dal direttore del settimanale, Alex x.com

Perché Roberto Gagnor è stato licenziato, così i social silurano lo storico autore di TopolinoLo sceneggiatore di fumetti Disney cacciato dopo 23 anni per uno scontro con i lettori: Ho fatto solo una battuta su Paperinik. Così la libertà è a rischio ... msn.com

La storia dietro il licenziamento di uno storico autore di TopolinoL’esempio più famoso è quello di Marco Nucci, uno dei più importanti autori dell’attuale Topolino, noto soprattutto per il lavoro di decostruzione di Gastone, il cugino fortunato di Paperino, che ... ilpost.it