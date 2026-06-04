Roberto Gagnor, sceneggiatore noto per il suo lavoro su Topolino per oltre vent’anni, è stato recentemente allontanato dal settimanale. La decisione ha scatenato un dibattito online, coinvolgendo lettori e fan della rivista. La vicenda riguarda la sua uscita dalla pubblicazione, senza ulteriori dettagli sui motivi ufficiali. La notizia ha suscitato reazioni tra chi ha seguito da vicino il suo percorso professionale e la produzione della rivista.

Una bufera digitale ha portato il nome di Roberto Gagnor al centro del dibattito. Chi legge Topolino conosce bene l’autore, colonna portante della rivista per oltre due decenni, e certamente ha seguito con interesse la delicata vicenda che lo vede protagonista. Gagnor è stato allontanato dal settimanale dopo 23 anni di collaborazione, a causa di uno scontro nato direttamente sui social. Perché Roberto Gagnor è stato allontanato dopo 23 anni?. La collaborazione tra lo sceneggiatore torinese e la redazione di Topolino si è interrotta bruscamente dopo ben 23 anni e oltre 300 storie scritte. La causa scatenante risiede in un post che Roberto Gagnor ha condiviso sui social per rispondere ad alcune dure critiche sulla gestione del personaggio di Paperinik. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Roberto Gagnor, sceneggiatore allontanato dal settimanale Topolino

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Temi più discussi: Il direttore di Topolino replica all’autore allontanato per le critiche ai fan: I lettori vanno rispettati; Allontanato per una battuta su Paperinik. Il caso Gagnor scuote il mondo dei fumetti; Un autore di Topolino dice di aver perso il lavoro per una polemica con i fan; Max Pezzali firma Topolino: nostalgia pop e fumetto si incontrano.

Si chiude dopo oltre vent’anni la collaborazione tra lo sceneggiatore Roberto Gagnor e Topolino. Ad annunciarlo è stato lo stesso autore attraverso i propri canali social, dove ha spiegato che la decisione sarebbe stata presa dal direttore del settimanale, Alex x.com

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