Roberto Gagnor e l’addio a Topolino | Quando i fan decidono il destino degli autori la creatività rischia di perdere libertà – L’intervista

Dopo oltre vent’anni e più di 300 storie pubblicate, lo sceneggiatore ha annunciato di non scrivere più per la rivista. La decisione arriva dopo che i fan hanno influenzato le scelte creative, secondo quanto dichiarato dall’autore. La sua collaborazione si è interrotta con l’ultimo lavoro pubblicato, segnando una fine significativa nel suo percorso professionale nel settore.

Dopo oltre vent’anni di collaborazione e più di 300 storie pubblicate, lo sceneggiatore Roberto Gagnor non scriverà più per Topolino. Una separazione che, per l’autore, ha anche un forte valore personale: «Per me Topolino è sempre stato non solo un lavoro, ma qualcosa fatto per amore e passione, qualcosa di fondamentale», racconta a Open. La decisione, resa pubblica dallo stesso autore attraverso un post sui social, ha aperto un dibattito che va oltre il mondo dei fumetti Disney. Quanto peso devono avere le reazioni online dei lettori nelle scelte editoriali? E dove finisce il diritto di critica del pubblico e inizia la libertà di espressione degli autori? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto Gagnor (@thegagnor) La fine della collaborazione. 🔗 Leggi su Open.online

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Temi più discussi: Il direttore di Topolino replica all’autore allontanato per le critiche ai fan: I lettori vanno rispettati; Allontanato per una battuta su Paperinik. Il caso Gagnor scuote il mondo dei fumetti; Un autore di Topolino dice di aver perso il lavoro per una polemica con i fan; Max Pezzali firma Topolino: nostalgia pop e fumetto si incontrano.

Si chiude dopo oltre vent’anni la collaborazione tra lo sceneggiatore Roberto Gagnor e Topolino. Ad annunciarlo è stato lo stesso autore attraverso i propri canali social, dove ha spiegato che la decisione sarebbe stata presa dal direttore del settimanale, Alex x.com

Roberto Gagnor: Licenziato da Topolino dopo 23 anni, un'impresa creativa non può dipendere da haterLa prossima volta che un autore avrà un’idea diversa dagli utenti del web o dagli hater, non avrà nessuno a difenderlo. E questo è molto grave, perché significa mancare di rispetto e di tutela agli a ... adnkronos.com

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