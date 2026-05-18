Il Milan si trova di fronte a una possibile svolta che potrebbe coinvolgere anche i giocatori più rappresentativi della rosa. Se l’allenatore dovesse lasciare, si parla di un rischio concreto per alcuni talenti di rilievo. La situazione attuale riguarda le decisioni sul futuro di Allegri e le conseguenze che potrebbero derivarne per i calciatori più importanti, tra cui il portiere e un centrocampista. La vicenda si sviluppa in un clima di incertezza, mentre le trattative continuano a tenere impegnati i protagonisti del club.

Si continua a parlare del possibile futuro di Massimiliano Allegri: in caso di qualificazione in Champions League, scatterebbe il rinnovo dell'allenatore con il Milan. Scadenza 2028 a circa 6 milioni di euro a stagione. Serve vincere contro il Cagliari per avere la matematica certezza. Ma questo potrebbe non bastare per convincere l'allenatore livornese a restare: vorrà garanzie tecniche e colpi importanti in ogni reparto. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', alcuni giocatori hanno un filo importante che li lega con Massimiliano Allegri. Si parla ad esempio di Mike Maignan: il portiere è rimasto al Milan anche in buona parte per merito dell'allenatore rossonero e la sua resa è migliorata non a caso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Panchina Milan, destino unito: se salta Allegri si rischia di perdere questi tre big

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