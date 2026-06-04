Roberto Di Pinto per Don Salvatore | un orto un cortile due cucine

Da napolitoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Martedì 16 giugno alle 20.00, Don Salvatore, ristorante e relais di Monte di Procida, ospiterà Roberto Di Pinto, giudice della nuova stagione di Celebrity Chef. Di Pinto, noto volto televisivo e social, sarà presente per un evento speciale.

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Martedì 16 giugno, alle 20.00, Don Salvatore ristorante e relais di Monte di Procida ospiterà Roberto Di Pinto, volto televisivo e social affermato, giudice della nuova stagione di Celebrity Chef, uno degli chef più talentuosi e carismatici della scena gastronomica contemporanea italiana.Primi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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