Roberto Di Pinto per Don Salvatore | un orto un cortile due cucine

Martedì 16 giugno alle 20.00, Don Salvatore, ristorante e relais di Monte di Procida, ospiterà Roberto Di Pinto, giudice della nuova stagione di Celebrity Chef. Di Pinto, noto volto televisivo e social, sarà presente per un evento speciale.

Martedì 16 giugno, alle 20.00, Don Salvatore ristorante e relais di Monte di Procida ospiterà Roberto Di Pinto, volto televisivo e social affermato, giudice della nuova stagione di Celebrity Chef, uno degli chef più talentuosi e carismatici della scena gastronomica contemporanea italiana.Primi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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