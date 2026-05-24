Il ristorante Orto e Cucina di Potenza è stato l’ultimo in Basilicata a essere visitato da Antonino Cannavacciuolo durante la dodicesima stagione di Cucine da Incubo. L’episodio si è concluso con un intervento di recupero, senza ulteriori dettagli sui risultati o sulle azioni intraprese. La puntata è stata registrata e trasmessa in televisione, portando l’attenzione sul locale lucano.

Il viaggio di Antonino Cannavacciuolo per la dodicesima edizione di Cucine da Incubo si conclude in Basilicata. Per il sesto e ultimo appuntamento del reality show di Sky Uno, in onda domenica 24 maggio 2026, lo chef arriva infatti a Potenza, dove ha sede Orto e Cucina, l’ultimo ristorante da salvare. Cucine da Incubo 12 – Orto e Cucina di Potenza. A finire sulla lente d’ingrandimento dell’ultimo appuntamento è il ristorante Orto e Cucina di Potenza, in Basilicata. A gestire il locale sono due sorelle: Carmela e Giovanna. Dopo aver abbandonato i loro lavori precedenti, hanno aperto un negozio di ortofrutta, che col tempo è stato trasformato in un ristorante nel quale hanno portato in tavola la natura e i prodotti della terra. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Cucine da Incubo 12, Orto e Cucina di Potenza è l’ultimo ristorante da salvare

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