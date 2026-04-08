Da Scicli al Cile | l’ultima missione di don Salvatore La Terra

Un sacerdote originario di Scicli, di 97 anni, è deceduto a Santiago del Cile nel giorno del Venerdì Santo. La sua ultima missione si è svolta in Cile, dove ha vissuto gli ultimi anni della sua vita. La notizia della sua morte è stata comunicata dalle autorità ecclesiastiche locali. La sua attività pastorale si è concentrata in diverse comunità, portando avanti il suo servizio religioso anche oltre i confini italiani.

A Santiago del Cile è mancato don Salvatore La Terra, sacerdote originario di Scicli, all’età di 97 anni, nel giorno del Venerdì Santo. Il prelato ha concluso il suo percorso terreno dopo un lungo periodo di malattia, caratterizzato da un’insufficienza cardiaca e da un ictus. Il legame con la sua terra d’origine resta saldo nonostante gli anni trascorsi in Sud America. Una missione tra due continenti. Nato a Scicli il 14 gennaio 1929, don Salvatore La Terra ha iniziato il suo cammino religioso spostandosi in Argentina, dove nel 1950 è entrato a far parte dei Figli dei Santi Maria dell’Immacolata. La sua formazione spirituale lo ha poi condotto nella capitale italiana, dove il 28 ottobre 1956 ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale a Roma prima di dedicare la sua vita al servizio della Chiesa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Da Scicli al Cile: l’ultima missione di don Salvatore La Terra L'ultima missione: Project Hail Mary, l'eroe solitario di Ryan Gosling ci ricorda quanto è preziosa la TerraRyan Gosling ci porta nello spazio con L'ultima missione: Project Hail Mary, un viaggio visivo mozzafiato dall'autore di The Martian e i registi di... Berrettini, la terra è ancora amara: in Cile perde al primo turno contro Nava, 79 al mondoLo swing sudamericano di Matteo Berrettini, all’Atp 250 di Santiago del Cile, non si conclude nel modo auspicato, con la sconfitta contro Emilio Nava...