Il pane dei folletti | perché sul Soda Bread irlandese va fatta una croce? La ricetta perfetta per San Patrizio

Il soda bread irlandese, conosciuto anche come pane dei folletti, è un alimento tradizionale che si distingue per la facilità di preparazione e per l’usanza di tracciare una croce sulla superficie prima di infornarlo. Questa ricetta, particolarmente associata alla festa di San Patrizio, ha recentemente riconquistato spazio nelle cucine di tutto il mondo, grazie alla sua semplicità e velocità di realizzazione.

Il soda bread, celebre pane della tradizione irlandese, sta vivendo una nuova stagione di popolarità grazie alla sua preparazione immediata che non richiede l’utilizzo di lievito né tempi di attesa. Questa antica ricetta sfrutta la reazione chimica tra il bicarbonato di sodio e il latticello per ottenere una pagnotta fragrante in meno di un’ora, rispondendo alla moderna necessità di cibi genuini fatti in casa ma compatibili con i ritmi frenetici. A differenza del pane comune, che si affida all’azione dei funghi del lievito (birra o madre) per produrre anidride carbonica attraverso la fermentazione, il soda bread è un prodotto della chimica. L’agente lievitante è il bicarbonato di sodio, una sostanza basica che, a contatto con un elemento acido come il latticello ( buttermilk ), sprigiona immediatamente bolle di gas. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Il pane dei folletti: perché sul Soda Bread irlandese va fatta una croce? La ricetta perfetta per San Patrizio Articoli correlati Leggi anche: Dal caso di Patrizio Spasiano ai 1450 morti sul lavoro: una piaga italiana fatta di negligenza Iran, l’allarme dei fornai milanesi: così il pane rischia di diventare un bene di lusso, siamo di fronte a una tempesta perfettaMilano, 11 marzo 2026 – Le conseguenze del conflitto in Iran e i complessi scenari internazionali potrebbero incidere in maniere significativa anche...