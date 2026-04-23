Il Cloud Bread, un pane soffice senza carboidrati, sta vivendo una rinascita dopo circa cinquant'anni, grazie all’interesse della Generazione Z. Dopo essere stato popolare negli anni ’70, il pane nuvola ha riacquistato popolarità sui social media come Instagram e TikTok, diventando uno dei trend gastronomici più discussi nel 2026. La sua presenza online ha contribuito a riportare in auge questa ricetta, che ora cattura l’attenzione di molti utenti.

Anche nella cucina i trend sono destinati a tornare ciclicamente, come sta succedendo con il Cloud Bread, il pane nuvola, che è tornato a dominare i di Instagram e TikTok come nuovo trend gastronomico del 2026. Nato negli anni ’70 e riscoperto durante il periodo del Covid, quando ha iniziato a circolare con forza nei mesi di lockdown, oggi registra milioni di visualizzazioni e una partecipazione massiccia da parte degli utenti, soprattutto della Generazione Z. I motivi del successo sono presto spiegati: la sua preparazione estremamente semplice e l’impiego di pochi ingredienti come albumi d’uovo, yogurt greco o formaggio cremoso. I bianchi vengono montati fino a ottenere una consistenza stabile e spumosa, quindi incorporati con delicatezza agli altri ingredienti e cotti in forno.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Pane soffice senza carboidrati: il Cloud Bread torna virale dopo 50 anni grazie alla Gen Z

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