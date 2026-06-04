Roberta Capua è pronta a tornare in pista

Roberta Capua, reduce dall’esperienza a BellaMa’, si confessa a Novella 2000 nell’intervista del numero in edicola. Miss Italia 1986 racconta il desiderio di partecipare al talent show di Milly Carlucci. «Ballando con le Stelle è guidato da una professionista. Sfido chiunque a dire che non sarebbe un’esperienza interessante», ha raccontato la conduttrice durante l’intervista, dove ha parlato di televisione e di come il concorso di bellezza più importante del nostro Paese l’abbia aiutata ad arrivare al successo. La presentatrice ha anche espresso la volontà, dopo un periodo intenso a livello personale, di condurre un programma tutto suo. Non solo tv, Roberta Capua è anche una madre premurosa, con le preoccupazioni e la giusta apprensione di un genitore che vede il figlio crescere. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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