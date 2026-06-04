Roberta Capua è pronta a tornare in pista

Da novella2000.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Roberta Capua annuncia il ritorno in televisione in un’intervista pubblicata su Novella 2000. La conduttrice rivela di aver deciso di riprendere l’attività televisiva, senza specificare i programmi o le date. La sua presenza in tv si prepara a riprendere dopo un periodo di pausa. La pubblicazione è in edicola con il numero di questa settimana.

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Roberta Capua, reduce dall’esperienza a BellaMa’, si confessa a Novella 2000 nell’intervista del numero in edicola. Miss Italia 1986 racconta il desiderio di partecipare al talent show di Milly Carlucci. «Ballando con le Stelle è guidato da una professionista. Sfido chiunque a dire che non sarebbe un’esperienza interessante», ha raccontato la conduttrice durante l’intervista, dove ha parlato di televisione e di come il concorso di bellezza più importante del nostro Paese l’abbia aiutata ad arrivare al successo. La presentatrice ha anche espresso la volontà, dopo un periodo intenso a livello personale, di condurre un programma tutto suo. Non solo tv, Roberta Capua è anche una madre premurosa, con le preoccupazioni e la giusta apprensione di un genitore che vede il figlio crescere. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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