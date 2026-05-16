Roberta Capua ha dichiarato di voler pagare per conoscere i pensieri dei suoi gatti, con cui condivide un rapporto molto stretto. Ha raccontato che spesso discute con loro e che in momenti difficili hanno rappresentato un conforto. La conduttrice ha anche affermato di amare profondamente i due gatti di razza Ragdoll, Bowie e Dior, e di essere certa che loro siano consapevoli di questo affetto. La relazione con gli animali rappresenta una presenza molto significativa nella sua vita.

“Cosa pensano loro due di lei? Pagherei per saperlo. Di sicuro sanno che li adoro”. Basterebbe questa sincera ammissione per sintetizzare il legame totalizzante che unisce Roberta Capua a Bowie e Dior, i suoi due gatti di razza Ragdoll. In una lunga intervista al Corriere della Sera, la conduttrice televisiva ha messo da parte i riflettori dello spettacolo per accendere la luce sulla sua quotidianità domestica, rivelando come la presenza di questi due felini sia stata una vera e propria àncora di salvezza nei momenti più bui. La scelta per il figlio: “Gatti nell’animo, cani nell’affetto”. Bowie, 10 anni per 10 chili di peso (chiamato così in onore del Duca Bianco della musica), e Dior, 8 anni per 8 chili, sono entrati nella vita della conduttrice quasi per assecondare una necessità familiare, trasformandosi presto nei padroni di casa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Pagherei per sapere cosa pensano di me i miei gatti. Stiamo sempre a discorrere, mi hanno confortata nel dolore”: parla Roberta Capua

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