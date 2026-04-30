A sollevare il trofeo, lo scorso anno, fu il Dagomari dopo aver battuto il Buzzi ai calci di rigore nella finalissima disputata al Chiavacci. E a distanza di dodici mesi, o poco meno, la " Prato School Cup " è pronta a tornare: le rappresentative calcistiche degli istituti scolastici superiori del territorio sono pronte nuovamente a contendersi la coppa. L’evento promosso da Scuole sportive, Rouge Football ed MSP Prato è giunto alla seconda edizione e vedrà al via (il prossimo mese) otto squadre divise in due gironi da quattro. Nel girone A figurano Dagomari, Marconi, Livi Brunelleschi e Gramsci Keynes, mentre del girone B fanno parte Buzzi, Rodari Cicognini San Niccolò, Copernico e Datini.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Super tifo, la "School Cup" è pronta a tornare

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