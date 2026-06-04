Nella notte tra il 3 e il 4 giugno, a Robecco sul Naviglio, un’esplosione ha danneggiato lo sportello di un bancomat. I ladri hanno usato esplosivi per irrompere nell’istituto di credito, poi sono fuggiti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Sul posto sono stati trovati residui di polvere da sparo e tracce di danneggiamento. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

Robecco sul Naviglio (Legnano), 4 giugno 2026 – Un boato ha svegliato nel cuore della notte i residenti della zona di piazza XXI Luglio: a esplodere è stato lo sportello bancomat dell'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena collocato nella stessa piazza, che ignoti ladri hanno preso d’assalto utilizzando un ordigno esplosivo. L’esplosione è avvenuta alle 3.55 e sul posto sono tempestivamente intervenuti i militari della Sezione Radiomobile dei Carabinieri, unitamente al personale dei Vigili del Fuoco. Le verifiche preliminari hanno confermato che l'esplosione, pur avendo colpito l'immobile di due piani, non ha provocato danni tali da comprometterne la tenuta strutturale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Robecco sul Naviglio, assalto con esplosivo allo sportello del bancomat: ladri in fuga

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