Rivoluzione TV | arriva il nuovo sistema Big Data per gli ascolti

Da ameve.eu 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È stato annunciato un nuovo sistema di Big Data per monitorare gli ascolti televisivi. Il sistema utilizza l'intelligenza artificiale per verificare la presenza fisica degli spettatori durante le trasmissioni. La tecnologia analizza i dati raccolti per identificare e confermare chi guarda i programmi in tempo reale. La novità si inserisce nel tentativo di migliorare la precisione delle rilevazioni di ascolto rispetto ai metodi tradizionali.

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Come può l'intelligenza artificiale confermare la presenza fisica di uno spettatore?. Perché i dati di Prime Video mostrano risultati opposti al metodo tradizionale?. Quali errori sistematici rischiano di influenzare il valore dei diritti televisivi?. Cosa accadrà ai calcoli degli ascolti dopo il passaggio di settembre 2025?.? In Breve Nuovo standard Nielsen operativo da settembre 2025 per calcolo quote spettatori.. Prime Video registra crescita del 23% nella fascia demografica 18-49 anni.. L'età mediana su Prime Video è di 57,1 anni contro i 63,1 tradizionali.. NASCAR richiede sospensione confronti annuali fino a settembre per instabilità dati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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