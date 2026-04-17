Il Manchester United ha annunciato un piano di ristrutturazione che prevede la vendita di alcuni giocatori della rosa. La società intende raccogliere fondi per prepararsi al mercato estivo, coinvolgendo una serie di operazioni finanziarie e tecniche. La strategia mira a rinnovare la squadra e a ottimizzare le risorse disponibili in vista delle prossime stagioni sportive.

Il Manchester United avvia una complessa operazione di ristrutturazione finanziaria e tecnica per preparare il mercato estivo, puntando a incassare fondi attraverso la cessione di alcuni elementi chiave della rosa. L’obiettivo della dirigenza è liberare risorse sufficienti per integrare il gruppo dopo le ingenti spese sostenute lo scorso anno, che hanno superato i 200 milioni di sterline. La strategia di Vivell e Wilcox tra tagli salariali e nuovi acquisti. La gestione del non sarà affidata esclusivamente alle valutazioni di Carrick, ma vedrà il ruolo centrale di Jason Wilcox e Christopher Vivell, responsabili del settore acquisti e direttore sportivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - United, piano rivoluzione: vendere i big per il nuovo mercato

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