Marsiglia rivoluzione al comando | arriva il big di Orange

Oggi, a Marsiglia, si è tenuta una conferenza stampa in cui è stato annunciato il cambio al vertice del club di calcio. La nuova presidenza è stata ufficializzata e il nome del nuovo dirigente è stato comunicato pubblicamente. La modifica nel management arriva in un momento di attesa per i tifosi e gli addetti ai lavori, senza ulteriori dettagli su eventuali piani o strategie future.

Il comando dell’Olympique Marsiglia cambia pelle oggi, venerdì 10 aprile 2026, con l’annuncio ufficiale della nuova presidenza avvenuta durante una conferenza stampa. Richard, figura di spicco nel delle telecomunicazioni francesi, assume le redini del club marseillese succedendo a Longoria, allontanato dal ruolo di presidente lo scorso febbraio dopo un mandato durato cinque anni. Un profilo di alto livello per la gestione del club. La nomina di Richard rappresenta un passaggio di testimone decisivo per la proprietà del club. Il manager, che ha guidato il colosso Orange tra il 2011 e il 2022, porta con sé un bagaglio istituzionale di grande rilievo, avendo ricoperto il ruolo di direttore di gabinetto per Borloo e per Lagarde presso il ministero dell’Economia a Parigi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marsiglia, rivoluzione al comando: arriva il big di Orange Rivoluzione al Grande Fratello: ecco chi prenderà il comandoGrande Fratello: il reality show più amato dagli italiani si rinnova profondamente con una conduzione iconica e un cast sorprendente, puntando su un... Iran dopo Khamenei: i guardiani della rivoluzione al potere, dal regime teocratico al comando politico-militareRoma – “Morte al dittatore” gridavano i manifestanti durante le ultime rivolte in Iran, brutalmente represse. Secrets d'histoire - Victor-Emmanuel II, le premier roi d'Italie Richard nuovo presidente dell'Olympique Marsiglia, è l'x n.1 di OrangeL'ex amministratore delegato del colosso francese delle telecomunicazioni Orange, Stéphane Richard, è stato nominato presidente dell'Olympique Marsiglia: è quanto annunciato oggi in conferenza stampa. ansa.it L'Atalanta è alle spalle: il Marsiglia spazza via il Brest e balza al comando in Ligue 1Il Marsiglia rialza la testa dopo la sconfitta in Champions contro l'Atalanta. La squadra di Roberto De Zerbi si rituffa nel campionato e travolge il Brest per 3-0. Al Vélodrome segnano Gomes, ... tuttomercatoweb.com