Ritornano i ' Mercoledì del cuore' il tema è la musica dagli anni ' 50 ad oggi Si chiude con una maxi-cena da 600 posti

I 'Mercoledì del cuore' tornano con cinque serate a giugno e luglio dedicate alla musica dagli anni '50 a oggi. La rassegna si conclude con una maxi-cena da 600 posti, prevista per l’ultimo evento. Sono in programma anche altri due incontri, sempre di mercoledì, a settembre.

Cinque mercoledì sera di giugno e luglio, con una coda di altri due appuntamenti, sempre il mercoledì sera, a settembre. E' stata presentata l'edizione 2026 dei 'Mercoledì del cuore', manifestazione longeva e ormai tradizionale dell'estate in centro storico. Il cartellone di questa edizione conta. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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