Konecta Crotone | 600 posti a rischio si gioca il futuro con la CIG

A Crotone, la gestione del personale presso la sede di Konecta si trova in una fase di crisi che ha portato l’azienda a proporre la richiesta di cassa integrazione straordinaria. La misura mira a tutelare circa 600 posti di lavoro, in un momento in cui l’attività si è fermata e le operazioni sono state sospese. La situazione rimane in attesa di decisioni ufficiali da parte delle autorità competenti.

La gestione del personale Konecta a Crotone affronta una fase di stallo operativo che spinge l’azienda verso la richiesta della cassa integrazione straordinaria, con l’obiettivo di proteggere circa 600 posti di lavoro. Il piano mira a trasformare l’ammortizzatore sociale in un passaggio tecnico per garantire la continuità del progetto di digitalizzazione delle cartelle cliniche, dopo le recenti difficoltà emerse nella gestione dei flussi documentali. Il vertice si è consumato il 9 aprile presso il Ministero del Lavoro, dove le parti hanno discusso le prospettive occupazionali legate al lotto di gara in scadenza. Al tavolo erano presenti la dirigenza ministeriale, i funzionari del Mimit, l’assessore calabrese al Lavoro Giovanni Calabrese e le rappresentanze sindacali aziendali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Konecta Crotone: 600 posti a rischio, si gioca il futuro con la CIG Leggi anche: Konecta: 6 milioni di buco, 856 posti a rischio Crotone: 700 dipendenti Konecta bloccano la cassa integrazioneNel cuore della Calabria, a Crotone, si consuma uno scontro istituzionale che mette in discussione il futuro occupazionale di quasi settecento...