Rita Benini, 60 anni, è deceduta a causa di un tumore non trattato. Quattro anni prima, era stata condannata per aver rifiutato la chemioterapia per la figlia, che era morta di cancro non curato. La sua condanna si basava sulla decisione di non sottoporre la minore a trattamenti oncologici. La morte di Benini è avvenuta a dieci anni dalla scomparsa della figlia.

A dieci anni di distanza dalla morte della figlia, è morta a 60 anni Rita Benini, per un tumore non curato volontariamente. La donna, insieme al marito Lino Bottaro, erano stati condannati in Cassazione nel 2023 a due anni di carcere per omicidio colposo, perché nel 2016 avevano contribuito, secondo i giudici, alla morte della giovane Eleonora Bottaro. La ragazza, morta il 29 agosto del 2016, aveva appena compiuto 18 anni e la famiglia si era sempre opposta alle cure mediche tradizionali, scegliendo per la figlia il metodo antiscientifico Hamer, che cura i tumori con vitamina C, psicoterapia, agopuntura e cicli di cortisone. Secondo i medici, il cui parere era stato fondamentale per la condanna dei due coniugi, avrebbe avuto una possibilità di guarigione attorno all’80%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fu condannata per aver rifiutato la chemioterapia per la figlia Eleonora Bottaro, morta per un cancro non curato Rita Benini

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