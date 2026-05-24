Durante l’esercitazione NATO Dynamic Mongoose 2026 nel Mare di Norvegia, una portaerei britannica ha seguito da vicino una nave della marina russa. La HMS Prince of Wales ha mantenuto un inseguimento ravvicinato alla nave russa Yury Ivanov, con cui ha avuto un confronto di movimenti nel corso dell’attività militare. L’incrocio tra le due navi si è protratto per un periodo durante la manovra nel mare, senza ulteriori dettagli sui movimenti successivi.

Durante l’esercitazione NATO Dynamic Mongoose 2026 nel Mare di Norvegia, il gruppo navale britannico guidato dalla portaerei HMS Prince of Wales ha seguito da vicino i movimenti della nave russa da intelligence Yury Ivanov. Nelle immagini diffuse dal Carrier Strike Group UK si vede anche un cacciatorpediniere Type 45 britannico operare nelle immediate vicinanze della nave russa. Il monitoraggio è stato condotto in coordinamento con lo Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) e ha visto il coinvolgimento della fregata portoghese NRP Dom Francisco de Almeida e di un elicottero Merlin Mk2 decollato dalla Prince of Wales.La Yury Ivanov è una unità specializzata nella raccolta di informazioni elettroniche e nell’osservazione delle attività navali occidentali. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Portaerei britannica insegue nave della marina russa: l'incrocio pericolosissimo, cos'è successo

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