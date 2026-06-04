Risultati Basket Serie A | Milano è un rullo compressore Vittoria netta su Brescia in gara 3

Nella gara 3 delle semifinali scudetto di Basket Serie A, l'EA7 Milano ha vinto contro Brescia con un punteggio di 93-68. La partita si è svolta all’Unipol Forum, e la squadra milanese ha ottenuto una vittoria consistente. La differenza di punti ha caratterizzato il risultato finale, con Milano che ha dominato per tutta la durata dell’incontro. La sfida ha concluso la serie con questa vittoria netta.

Milano, 3 giugno 2026 – Nella cornice dell'Unipol Forum, l'EA7 si impone con un netto 93-68 sulla Germani Brescia in gara 3 delle semifinali scudetto. L'incontro, rappresenta uno snodo cruciale per l'intera serie. Dopo il break iniziale delle “Scarpette Rosse” nel match d’esordio della serie (vinto in trasferta per 72-88) e l'immediata risposta della Leonessa nel secondo atto (85-79), le due compagini si presentano sul parquet milanese in perfetto equilibrio sull'1-1. Questa netta vittoria permette agli uomini guidati da coach Giuseppe Poeta di mantenere il vantaggio del fattore campo, costringendo il team allenato da coach Matteo Cotelli a non poter più sbagliare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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