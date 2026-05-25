Risultati basket Serie A | Brescia domina gara 5 e vola in semifinale

Brescia ha vinto gara 5 dei quarti di finale di serie A battendo Trieste 90-75 e si è qualificata per le semifinali. La squadra ha dominato l’incontro e affronterà Milano nel prossimo turno.

Brescia, 25 maggio 2026 - La Germani Brescia rialza la testa dopo i due passi falsi in terra giuliana e si prende gara 5 dei quarti di finale battendo la Pallacanestro Trieste con un eloquente 90-75 e volando in semifinale dove affronterà l’EA7 Emporio Armani Milano in un derby lombardo. Al PalaLeonessa A2A questa sera è andata in scena una grande prova dei biancoblù padroni di casa, che hanno preso il controllo già nella frazione d’apertura, conquistando un vantaggio in doppia cifra che hanno poi rimpinguato tra terzo e quarto quarto, quando hanno scollinato le 20 lunghezze di vantaggio (massimo disavanzo sul +24). A tracciare la rotta seguita dalla truppa di coach Matteo Cotelli - che si è resa protagonista di una grande prova balistica (1526 da oltre l’arco dei 6. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Basket Serie A, Brescia-Virtus Bologna 79-87: gli highlights

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