Nella partita di oggi tra Olimpia Milano e Brescia si gioca una delle gare più decisive della serie. La sfida, valida per i playoff di Serie A 2026, è in corso e rappresenta un punto di svolta per le sorti della serie. La partita è seguita in diretta, con aggiornamenti in tempo reale sui punteggi e le azioni principali. I giocatori scendono in campo con l’obiettivo di conquistare la vittoria e avanzare nel torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Olimpia Milano-Brescia, Serie A di basket 2026. Si disputa gara-3 della semifinale che potrebbe essere uno spartiacque per la serie al meglio delle cinque partite, con gara-4 in programma venerdì sera. L’Olimpia Milano era riuscita a far saltare il fattore campo nella gara-1 (72-88) ma ha poi subito la reazione bresciana nella successiva gara-2, con i meneghini che ora potranno contare del supporto del pubblico di casa che proverà a trascinare Zach LeDay e Armoni Brooks oltre a Shavon Shields e ‘Pippo’ Ricci. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Brescia, Serie A basket 2026 in DIRETTA: gara-3 spartiacque per la serie

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LIVE Brescia – Olimpia Milano: Cronaca in Diretta! Emozioni Minuto per Minuto

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