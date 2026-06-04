Una rissa tra giovani in via Nobili, all’angolo con via Secchi, ha portato alla presenza della polizia di Stato nella sera di domenica 2 giugno. Durante gli accertamenti, un uomo di 24 anni è stato denunciato perché trovato in possesso di sostanze stupefacenti in tasca. La chiamata al 112 ha segnalato l’alterco tra i ragazzi, che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Nessuna informazione è stata fornita sui feriti o sulle cause della lite.

Una segnalazione per una rissa tra giovani ha fatto scattare, nella tarda serata di domenica 2 giugno, l’intervento della polizia di Stato intorno alle 22 in via Nobili, all’angolo con via Secchi. Alcuni cittadini hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine dopo aver assistito a momenti di tensione tra più persone. All’arrivo degli agenti gran parte dei partecipanti alla rissa si era già allontanata, facendo perdere le proprie tracce. Gli operatori hanno però individuato un giovane che corrispondeva alla descrizione fornita nella segnalazione. Sebbene non presentasse ferite o segni evidenti riconducibili allo scontro, l’uomo appariva in evidente stato di alterazione alcolica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rissa in via Nobili, denunciato 24enne. Il giovane aveva della droga in tasca

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