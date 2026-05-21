aveva droga e coltelli denunciato un giovane

Due giovani sono stati denunciati dopo un alterco in strada a Stradella. Durante la discussione, uno dei due è stato trovato in possesso di droga e coltelli. La polizia, intervenuta sul posto, ha fermato i ragazzi e ha sequestrato gli oggetti trovati. Nessuno dei presenti ha riportato ferite o altri danni. Gli agenti hanno poi avviato le procedure per le denunce formali. La vicenda si è conclusa con l’identificazione e il deferimento dei due giovani alle autorità competenti.

STRADELLA (Pavia) Due ragazzi che discutevano per la strada. Una situazione che ha immediatamente attirato l’attenzione dei carabinieri della Stazione di Stradella, impegnati in un servizio di controllo del territorio, e che ha portato a un intervento rapido culminato con una denuncia per droga, minacce e porto illecito di armi. I militari, insospettiti dall’atteggiamento dei due giovani, sono intervenuti procedendo all’immediato controllo di C.S., un maggiorenne, ritenuto presunto responsabile dei reati di minaccia aggravata, detenzione ai fini di cessione di sostanze stupefacenti e porto illecito di armi od oggetti atti ad offendere. Secondo quanto riscontrato dai carabinieri, un diciannovenne stava litigando con un ragazzino di 16 anni, quando la pattuglia ha deciso di approfondire la situazione attraverso una perquisizione personale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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