Con la droga in tasca sferra calci e pugni durante il controllo | 24enne arrestato dalla polizia locale e dai carabinieri

Durante un controllo nel centro della città, un giovane di 24 anni è stato fermato dalle forze dell’ordine. Durante l’intervento, ha opposto resistenza, reagendo con calci e pugni. In suo possesso sono state trovate sostanze stupefacenti, che sono state sequestrate. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. L’operazione è stata condotta congiuntamente da carabinieri e polizia locale.

Detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale i reati di cui deve rispondere un 24enne di Pescara arrestato nell’ambito di una operazione congiunta di carabinieri e polizia locale impegnati nei controlli nel centro della città. Non solo avrebbe reagito.🔗 Leggi su Ilpescara.it Beccato a spacciare droga, prende a calci e pugni i carabinieri: arrestatoUn ragazzo classe 2001 e 25 anni ancora da compiere è stato arrestato dai carabinieri del Radiomobile di Chiari con l'accusa di detenzione ai finiti... In giro con la droga in tasca, inseguito dalla polizia in via Dante scappa e investe un'anziana: arrestatoIn manette un giovane che ha cercato di evitare un controllo dei Falchi della squadra mobile. Getta droga e scappa: arrestato dalla polizia