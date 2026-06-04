Dopo il gol di Gloukh, l’attaccante israeliano ha esultato portandosi il dito alla bocca, suscitando reazioni tra i tifosi albanesi. Durante l’inno nazionale albanese, alcuni sostenitori avevano fischiato, e l’esultanza ha provocato una rissa tra i giocatori e il pubblico. La tensione si è intensificata subito dopo il gesto, portando a scontri in campo. La partita è proseguita con grande agitazione e momenti di confusione tra le due tifoserie.

Succede tutto dopo il gol di Gloukh. Il giocatore israeliano esulta portandosi il dito alla bocca, dopo che durante l’inno alcuni tifosi albanesi avevano fischiato l’inno. Il gesto non è stato apprezzato dai giocatori avversari, che si sono avventati su di lui facendo volare manate e pugni. L’intervento del direttore di gara ha riportato la situazione sotto controllo e l’amichevole è proseguita, concludendosi con il punteggio di 1-0 per Israele. Dopo la partita, però, le tensioni si sono riversate in strada: si registrano diversi scontro tra cittadini israeliani e albanesi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Rissa in campo dopo l’esultanza provocatoria: tensione alle stelle in Albania-Israele

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FOLLE RISSA IN CAMPO A FINE PARTITA, INTERVIENE LA SICUREZZA: IL MOTIVO

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