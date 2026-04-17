L'esultanza provocatoria di Godo fa scattare la rissa in Strasburgo-Mainz | in campo è il caos

Durante la partita tra Strasburgo e Mainz, l'esultanza provocatoria di Martial Godo ha scatenato una rissa tra i giocatori. Dopo aver segnato, il calciatore si è avvicinato ai tifosi avversari, esultando con la maglia sulla bandierina. L'episodio ha portato a un alterco tra le due squadre, generando caos in campo e interrompendo temporaneamente il match. L'arbitro ha dovuto intervenire per placare gli animi.

Strasburgo-Mainz termina con una rissa: Martial Godo esulta davanti ai tifosi avversari e provoca con la maglia sulla bandierina. La situazione degenera e per diversi minuti, dopo il fischio finale, è completamente fuori controllo.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Pronostico Strasburgo-Mainz: solo da mettere il timbroStrasburgo-Mainz è una partita dei quarti di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Il due a zero con il quale... Conference League, la Fiorentina vince ma non basta. I risultati dei quarti di finale: impresa Strasburgo contro il MainzFirenze, 17 aprile 2026 - Non sono mancate le emozioni in almeno due delle gare di ritorno dei quarti di finale di Conference League: il Racing...