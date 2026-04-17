Donald Trump contro l' Italia tensione alle stelle dopo il caso di Sigonella | Per loro non ci saremo

Dopo il caso di Sigonella, l'ex presidente degli Stati Uniti ha pubblicato un messaggio su Truth in cui ha criticato l'Italia, affermando che non avrebbe più partecipato a determinati impegni con il paese. La dichiarazione ha provocato un aumento delle tensioni tra le due nazioni, con reazioni che seguono le parole dell'ex presidente. La vicenda riguarda un episodio particolare legato alla presenza militare e ai rapporti diplomatici tra gli Stati Uniti e l'Italia.

Donald Trump torna ad attaccare l’Italia per il mancato supporto alla guerra contro l’Iran. Per il secondo giorno consecutivo si scaglia contro il governo italiano e, in particolare, sulla decisione presa a marzo scorso in merito al divieto di atterraggio dei bombardieri nella base di Sigonella. Su Truth scrive: “L’Italia non c’era per noi, noi non ci saremo per loro”. Dalla politica italiana arrivano messaggi di distensione sul fatto che possa capitare, anche tra alleati, di non essere d’accordo su tutto. Donald Trump contro l’Italia Donald Trump è tornato ad attaccare l’Italia sul mancato sostegno alle operazioni in Iran. Sul suo social Truth, il presidente degli Stati Uniti ha ricondiviso un articolo del Guardian relativo al 31 marzo 2026, in riferimento al diniego dell’utilizzo della base aerea in Sicilia per gli aerei americani.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Donald Trump contro l'Italia, tensione alle stelle dopo il caso di Sigonella: "Per loro non ci saremo" Notizie correlate Trump attacca di nuovo l’Italia, l’avviso a Meloni: “Non ci saremo per loro”Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha nuovamente attaccato l’Italia per il mancato supporto alla guerra iniziata dagli Usa in Medio Oriente... Leggi anche: Trump, nuovo attacco all'Italia: «Non c'è stata per noi, noi non ci saremo per lei». E cita la base di Sigonella Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Trump contro il Papa, lo scontro che rompe un secolo di diplomazia; Trump attacca Leone XIV: Debole e liberal. I vescovi Usa: Il Papa non è un rivale né un politico; Perché Donald Trump alza la posta sul tavolo; Trump ancora contro Meloni: Non abbiamo più lo stesso rapporto. Donald Trump contro l'Italia, tensione alle stelle dopo il caso di Sigonella: Per loro non ci saremoDonald Trump attacca l'Italia su Truth per il caso Sigonella: Non c'erano per noi, non ci saremo per loro. Tensioni con il governo Meloni ... virgilio.it Trump contro Meloni, le reazioni. Schlein: Ferma condanna per attacco alla premier. Renzi: Scaricata dal suo guruDopo il durissimo attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni, arrivano le prime reazioni del mondo politico. La leader del Pd, Elly Schlein, ha preso la parola alla Camera per difendere la premier dopo ... tpi.it Donald Trump è tornato ad attaccare l’Italia con un post su Truth. Il presidente degli Stati Uniti ha condiviso il link di un articolo del Guardian del 31 marzo sulla mancata concessione della base aerea di Sigonella da parte del governo per le operazioni militari - facebook.com facebook "Trump annuncia tregua di 10 giorni tra Israele e Libano". Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato un accordo per un cessate il fuoco di dieci giorni tra Israele e Libano, dopo colloqui diretti con il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il p x.com