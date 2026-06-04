Rissa in borgo Paggeria fermato un uomo | aveva il divieto di ritorno a Parma
Nella serata del 3 giugno 2026, intorno alle 22, la Polizia di Parma è intervenuta a borgo Paggeria dopo aver ricevuto una segnalazione di una rissa tra cinque o sei persone. Un uomo coinvolto nell'alterco è stato fermato e aveva un divieto di ritorno a Parma.
Nella serata del 3 giugno 2026, intorno alle ore 22, la Polizia di Stato di Parma è intervenuta nei pressi di borgo Paggeria a seguito della segnalazione di una rissa che avrebbe coinvolto cinque o sei persone.All’arrivo delle Volanti, i partecipanti si sono dati alla fuga in diverse direzioni. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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