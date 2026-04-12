Un uomo di 50 anni è stato arrestato dai Carabinieri nella sera di ieri, a seguito di un omicidio avvenuto ad Induno Olona. La vittima, un trentenne, è deceduta in seguito a una rissa scatenata da un debito. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al fermo dell’individuo coinvolto, che ora si trova sotto custodia. La vicenda è avvenuta nel contesto di una lite degenerata in violenza.

Un uomo di 50 anni, residente a Varese, è stato fermato nella tarda serata di ieri dai Carabinieri dopo l’omicidio di Enzo Ambrosino avvenuto ad Induno Olona. Il tragico evento si è consumato nella notte tra venerdì e sabato in via Porro, trasformando un incontro volto a risolvere una controversia economica in una rissa mortale tra cinque persone appartenenti a due diversi nuclei familiari. La dinamica del conflitto e il sequestro degli oggetti contundenti. Le indagini condotte dal Nucleo Investigativo provinciale e dalla Compagnia di Varese, sotto la direzione della Procura, hanno ricostruito i momenti che hanno portato alla morte del trentenne.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rissa mortale per un debito: fermato l’uomo che uccise il trentenne

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