Rissa con accetta alla sagra | i due aggressori restano in carcere
Due fratelli tunisini di 24 e 27 anni sono stati arrestati e rimangono in carcere dopo una rissa con accette nel centro storico di Pergine Valsugana. La lite, avvenuta durante una sagra, ha coinvolto i due aggressori armati, che sono stati fermati dalle forze dell’ordine. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi dello scontro. I due sono accusati di aver provocato una rissa con armi da taglio.
Restano in carcere, almeno per il momento, i due fratelli tunisini di 24 e 27 anni accusati di aver scatenato una rissa armati di accetta nel centro storico di Pergine Valsugana. L’aggressione è avvenuta durante la sagra “Magna e tasi” di sabato sera, 30 maggio 2026, alla quale stavano. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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