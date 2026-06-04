Rissa con accetta alla sagra | i due aggressori restano in carcere

Notizia in breve

Due fratelli tunisini di 24 e 27 anni sono stati arrestati e rimangono in carcere dopo una rissa con accette nel centro storico di Pergine Valsugana. La lite, avvenuta durante una sagra, ha coinvolto i due aggressori armati, che sono stati fermati dalle forze dell’ordine. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi dello scontro. I due sono accusati di aver provocato una rissa con armi da taglio.