Risolto il caso dell' auto contromano sulla provinciale a Caselle Torinese il conducente era un anziano | multa e patente ritirata

Notizia in breve

Il 19 maggio 2026, un'auto è stata ripresa mentre percorreva contromano una provinciale vicino all'aeroporto di Caselle Torinese. L'automobilista, un uomo anziano, è stato identificato. Gli è stata comminata una multa e gli è stata ritirata la patente. La polizia ha concluso le verifiche e ha preso i provvedimenti previsti dalla legge.