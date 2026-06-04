Risolto il caso dell' auto contromano sulla provinciale a Caselle Torinese il conducente era un anziano | multa e patente ritirata
Il 19 maggio 2026, un'auto è stata ripresa mentre percorreva contromano una provinciale vicino all'aeroporto di Caselle Torinese. L'automobilista, un uomo anziano, è stato identificato. Gli è stata comminata una multa e gli è stata ritirata la patente. La polizia ha concluso le verifiche e ha preso i provvedimenti previsti dalla legge.
È stato identificato e multato, oltre a ritirargli la patente, l'automobilista che lo scorso 19 maggio 2026 era stato filmato mentre guidava contromano una Suzuki Ignis sulla provinciale 2 nei pressi dell'aeroporto Pertini di Caselle Torinese. L'episodio che aveva suscitato forte clamore dopo la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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