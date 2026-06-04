Rischio incendi tolleranza zero contro incuria e degrado | multe fino a 10mila euro

Viene introdotta una tolleranza zero contro incuria e degrado, con multe fino a 10mila euro. Chi non mantiene puliti terreni, giardini, lotti edificabili e pertinenze rischia sanzioni severe. È obbligatorio eliminare sterpaglie, rovi e rifiuti che favoriscono la proliferazione di topi e parassiti. La misura mira a prevenire il rischio di incendi e ridurre le condizioni di degrado nelle aree private e pubbliche.

SAN PIETRO VERNOTICO – Costringere privati, amministratori di condominio, aziende ed enti pubblici a mantenere puliti terreni, giardini, lotti edificabili e pertinenze, eliminando sterpaglie, rovi e rifiuti che, oltre a favorire la proliferazione di topi e parassiti, diventano una micidiale esca. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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