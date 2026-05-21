Parco del Cillarese nel degrado | incuria e ponti a rischio per i frequentatori

Il Parco del Cillarese si presenta in condizioni di degrado, con evidenti tracce di incuria. Le aree verdi sono invase da vegetazione non controllata e rifiuti sparsi, mentre alcuni ponti presenti nel parco risultano danneggiati e potenzialmente pericolosi per chi lo frequenta. La presenza di sporcizia e di strutture deteriorate rende l’area meno accessibile e aumenta i rischi per i visitatori. La situazione evidenzia un problema di manutenzione e gestione del parco.

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