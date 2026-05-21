Parco del Cillarese nel degrado | incuria e ponti a rischio per i frequentatori
Il Parco del Cillarese si presenta in condizioni di degrado, con evidenti tracce di incuria. Le aree verdi sono invase da vegetazione non controllata e rifiuti sparsi, mentre alcuni ponti presenti nel parco risultano danneggiati e potenzialmente pericolosi per chi lo frequenta. La presenza di sporcizia e di strutture deteriorate rende l’area meno accessibile e aumenta i rischi per i visitatori. La situazione evidenzia un problema di manutenzione e gestione del parco.
BRINDISI - Un percorso a ostacoli segnato dall'incuria, quello del Parco del Cillarese, tra sporcizia diffusa, vegetazione incontrollata e strutture pericolose per i frequentatori dell'area verde. Lo stato di abbandono del parco, in particolare di alcune zone, solleva forte preoccupazione tra i. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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