Con l’arrivo della stagione estiva, il Comune di Lecce ha annunciato un piano anti-incendi che prevede sanzioni fino a 10.000 euro per chi non rispetta le norme di prevenzione. Il provvedimento mira a contrastare gli incendi che ogni anno colpiscono le periferie della città e le aree agricole circostanti, con un’attenzione particolare all’incuria e alle pratiche scorrette.

Firmata l’ordinanza sindacale per la messa in sicurezza del capoluogo: proprietari terrieri obbligati alla pulizia entro il 15 giugno. L’assessore Capoccia: “Zero tolleranza per chi mette a rischio la comunità” LECCE – Con l’approssimarsi della stagione estiva, il Comune di Lecce corre ai ripari per prevenire l’atavica emergenza incendi, roghi che colpiscono ogni anno con ferocia anche le periferie del capoluogo e le campagne attorno alle marine. A tale proposito, la sindaca Adriana Poli Bortone ha siglato l’ordinanza numero 668, un pacchetto di misure restrittive che definisce divieti e obblighi per la protezione delle aree boscate e delle zone rurali limitrofe ai centri abitati. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Piano anti-incendi 2026: pugno duro contro l’incuria e multe fino a 10mila euro

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