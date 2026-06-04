Rischio di sfondamento nel canale Passo di Rigano chiusa strada tra l' Uditore e viale Regione

È stata chiusa una strada tra l'Uditore e viale Regione a causa di un rischio di sfondamento nel canale Passo di Rigano. I tecnici della Protezione civile hanno valutato un grave pericolo di crollo dell’impalcato di copertura carrabile del canale. La strada, già segnata da buche e avvallamenti, è stata interdetta al traffico con un’ordinanza del sindaco. La chiusura rimarrà fino a nuove verifiche e interventi di messa in sicurezza.

La strada è da anni piena di buche e avvallamenti, ma dopo che i tecnici dell'ufficio della Protezione civile del Comune hanno accertato il “grave ed imminente pericolo di crollo dell’impalcato di copertura carrabile del canale Passo di Rigano”, il sindaco Roberto Lagalla con un'ordinanza ha. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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