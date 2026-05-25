No alla dispersione scolastica a Ballarò e Passo di Rigano il progetto Futuro in

A Palermo, tra il quartiere Ballarò e Passo di Rigano, è stato avviato il progetto “Futuro in”, un’iniziativa di inclusione sociale, educativa e formativa promossa da un’associazione di promozione. L’obiettivo è contrastare la dispersione scolastica nelle aree di via Evangelista di Blasi e Passo di Rigano. La proposta riguarda interventi rivolti a giovani e studenti, con attività pensate per favorire l’accesso all’istruzione e il coinvolgimento delle comunità locali.

Nel cuore del quartiere Ballarò della prima circoscrizione e nell’area della quinta circoscrizione di Palermo tra via Evangelista di Blasi e Passo di Rigano, prende il via il progetto “Futuro in”, iniziativa di inclusione sociale, educativa e formativa promossa dall’associazione di promozione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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